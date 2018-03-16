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Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии

Кинематограф Украины
05:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zn.ua

Новости культуры: Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии

Документальный фильм "Папа - мамин брат", Созданный при поддержке Госкино, отобран в основную конкурсную программу международного кинофестиваля Visions du Reel (Visions of Reality) в Швейцарии.

"В рамках крупнейшего в Европе фестиваля документального кино и состоится мировая премьера картины. Показы фильма пройдут 17 и 18 апреля", - сообщают в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 16 картин со всего мира, среди них и главный призер Берлинале - румынская лента "Touch me not".

В ведомстве отметили, что проект полнометражного документального фильма "Папа -мамин брат" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино и получил 100% государственное финансирование в размере 820 тыс. гривен. Автором сценария и режиссером ленты является Вадим Ильков, продюсером - Валентин Васянович.

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Новости культуры, "Папа - мамин брат", Visions du Reel, Госкино, Украинский фильм, Фестиваль в Швейцарии, Фильм.
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