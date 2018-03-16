Режиссера легендарной ленты "Амели" упрекнули в плагиате (Видео)

В начале февраля 2018 года французский режиссер Жан-Пьер Жене обвинил знаменитого Гильермо дель Торо в плагиате. Он считал, что тот украл идеи для нескольких сцен оскароносного фильма "Форма воды" из его картин "Амели" и "Деликатесы".

Гильермо дель Торо так и не прокомментировал обвинения, но в ситуацию решил вмешаться другой режиссер Себастьян Нуццо, который является автором короткометражки под названием "Люсиль и фотокабинках" 1993 года. Он в свою очередь заявил, что Жене не имеет права упрекать кого-то в плагиате, поскольку сам замечен в краже идей.

По сюжету фильма Нуццо, девушка однажды находит в фотокабинке снимки неизвестного мужчины и решает его отыскать: в конце выясняется, что незнакомец – человек, который занимается ремонтом фотокабинок.

Похожие события происходят в фильме "Амели".