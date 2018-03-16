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Режиссера легендарной ленты "Амели" упрекнули в плагиате (Видео)

"Амели"
13:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Жан-Пьер Жене, который стал автором фильма "Амели" 2001 года, неоднократно заявлял о краже его идей. Но на этот раз он сам попал на крючок.

В начале февраля 2018 года французский режиссер Жан-Пьер Жене обвинил знаменитого Гильермо дель Торо в плагиате. Он считал, что тот украл идеи для нескольких сцен оскароносного фильма "Форма воды" из его картин "Амели" и "Деликатесы".

Гильермо дель Торо так и не прокомментировал обвинения, но в ситуацию решил вмешаться другой режиссер Себастьян Нуццо, который является автором короткометражки под названием "Люсиль и фотокабинках" 1993 года. Он в свою очередь заявил, что Жене не имеет права упрекать кого-то в плагиате, поскольку сам замечен в краже идей.

По сюжету фильма Нуццо, девушка однажды находит в фотокабинке снимки неизвестного мужчины и решает его отыскать: в конце выясняется, что незнакомец – человек, который занимается ремонтом фотокабинок.

Похожие события происходят в фильме "Амели".

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Новости культуры, Амели, Видео, Жан-Пьер Жене, Обвинения, Плагиат.
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