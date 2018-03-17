Кинофестиваль "Французская весна" объявил программу показов

15-й фестиваль «Французская весна» объявил кинопрограмму.

Программа допремьерных показов самых ярких французских киноновинок откроется комедией «Завистница». Это история женщины, которая страдает патологическим чувством зависти. Причем завидует она решительно всем: родственникам, друзьям, коллегам и даже собственной дочери. Главную роль в фильме исполнила двукратная обладательница премии «Сезар» Карин Вьяр. В Киеве картину лично представят ее авторы — режиссеры Давид и Стефан Фонкинос, а также актриса Дара Томброфф.

Также в этой секции — лента «Молодая женщина», ставшая лауреатом Каннской «Золотой камеры» за лучший режиссерский дебют и повествующая о девушке, которая пытается начать новую жизнь в Париже; франко-швейцарская драма «Хранительницы» о женщинах времен Первой мировой, оставшихся в тылу (в главной роли — четырехкратная лауреатка премии «Сезар» Натали Бай); «Вилла» о жизни в прибрежном городке и «Что нас связывает» Седрика Клапиша о трех братьях, получивших в наследство виноградник.

Секцию «Роман с кино» в Киеве откроет трагикомедия «До свидания там, наверху» о художнике, обезображенном на фронтах Первой мировой войны. Фильм Альбера Дюпонтеля удостоился пяти премий «Сезар»: за лучшие режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, декорации и костюмы.

Также в программе — костюмированная драма «Обмен принцессами» о судьбе французской принцессы и испанской инфанты; детективный триллер «38 свидетелей», мелодрамы «Розали Блюм» и «Лулу — обнаженная женщина». В других городах программа пополнится лентой «Вилла Амалия» с Изабель Юппер и подростковым сай-фаем «Одни».

В подборке «Долгие ночи короткого метра» зрители увидят лучшие французские короткометражки, показанные на кинофестивалях в Каннах, Клермон-Ферране, Нью-Йорке и Торонто.

Пятнадцатый фестиваль "Французская весна в Украине" откроется 31 марта на Софийской площади в Киеве и будет длиться в течение апреля в девяти городах нашей страны. Показы стартуют 4 апреля.