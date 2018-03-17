https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_53293669-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3961351-britanskiy-rezhisser-denni-boyl-snimet-novyiy-film-o-dzheymse-bonde.html
Британский режиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
Новости культуры: Британский кинорежиссер и продюсер Дэнни Бойл, известный своими фильмами "На игле" и "Миллионер из трущоб", станет режиссером 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде.
До сих пор точно не было известно, кто именно возглавит съемки юбилейного фильма, однако фамилия Бойла была среди слухов. Издание Metro.us взяло интервью у автора На игле, в котором он подтвердил, что будет снимать фильм про агента 007.
"Начну готовить Бонда в конце 2018", - сказал Бойл, отметив, что сейчас работает над комедией для студии Universal. На уточняющий вопрос о работе над 25-й частью истории о Бонде режиссер добавил: "У нас есть идея. На данный момент Джон Ходж занимается сценарием. И все зависит от того, каким он будет. Было бы глупо делиться сейчас какой-то информацией".
Telegraf.com.ua