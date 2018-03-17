Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму
Новости: Гройсман сообщил, верит ли ГПУ о планах Савченко совершить теракт в Раде Гройсман сообщил, верит ли ГПУ о планах Савченко совершить теракт в Раде
Новости: Максим Яровой завоевал "бронзу" на Паралимпиаде-2018 Максим Яровой завоевал "бронзу" на Паралимпиаде-2018
Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
X

Британский режиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Дэнни Бойл
09:46 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости культуры: Британский кинорежиссер и продюсер Дэнни Бойл, известный своими фильмами "На игле" и "Миллионер из трущоб", станет режиссером 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде.

До сих пор точно не было известно, кто именно возглавит съемки юбилейного фильма, однако фамилия Бойла была среди слухов. Издание Metro.us взяло интервью у автора На игле, в котором он подтвердил, что будет снимать фильм про агента 007.

"Начну готовить Бонда в конце 2018", - сказал Бойл, отметив, что сейчас работает над комедией для студии Universal. На уточняющий вопрос о работе над 25-й частью истории о Бонде режиссер добавил: "У нас есть идея. На данный момент Джон Ходж занимается сценарием. И все зависит от того, каким он будет. Было бы глупо делиться сейчас какой-то информацией".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Бондиана, Британский режиссер, Джеймс Бонд, Дэнни Бойл, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильм о харьковском художнике везут на фестиваль в Нью-Йорк Сценарий "Игры престолов" заставил плакать даже актеров Драма с Сарой Джессикой Паркер: о чем будет новый фильм

Последние новости

В Молдове существенно снизили цену на бытовой газ В МВД сообщили, сколько украинцев получили ID-паспорта в 2017 году Джошуа не хочет проводить дуэль взглядов с Уайлдером после боя с Паркером
Сегодня читают
01 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
02 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
03 В Украине объявлено о завершении АТО
04 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
05 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
Новости сегодня
10:22 Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео)
10:12 Древние артефакты, происхождение которых ученые не могут объяснить
10:09 В Волынской области обесточенными остаются 19 населенных пунктов
10:02 Американка украинского происхождения стала двукратной чемпионкой Паралимпиады
09:59 Южанина рассказала, как можно существенно пополнить бюджет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в Крыму
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права РФ обвинила Украину в нарушении норм международного права
Новости: Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
Новости: День святого Патрика 2018: история и традиции праздника День святого Патрика 2018: история и традиции праздника
Добавить комментарий
0