Появился второй тизер украинского фантастического фильма "Бобот" (Видео)

Украинские фильмы все чаще получают хорошие отзывы критиков и аудитории. Например, в сети появился второй официальный тизер украинского фантастического фильма "Бобот". По сюжету фильма "Бобот", когда мир поглотит темнота, землю заполонят неизвестные существа, которые тысячи лет выжидали момент, чтобы осуществить страшный покушение на человечество. Именно тогда и появится спаситель, который способен победить силы зла. Главным героем в ленте выступает 12-летний мальчик, от которого зависит судьба всех людей. Отметим, что для саундтрека к фильму "Бобот" используют музыку Олега "Фагота" Михайлюты и других украинских композиторов. Премьера фильма "Бобот" состоится летом 2018 года.