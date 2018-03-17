Меган Маркл может сыграть саму себя в сериале "Корона"

Продюсеры сериала "Корона", который рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, предложили Меган Маркл сыграть саму себя.

Если Меган согласится на эту роль, то она нарушит одно из правил королевского протокола. Согласно нему, после того как Маркл официально станет женой принца Гарри, она должна будет заниматься исключительно поддержкой благотворительных проектов.

Напомним, Меган Маркл ради свадьбы с принцем Гарри отказалась от актерской карьеры: осенью прошлого года она завершила съемки в сериале "Форс-мажоры", который принес ей популярность.