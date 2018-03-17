В трейлере новых "Фантастических тварей" нашли киноляп

Недавно в сети появился новый трейлер к фильму "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", в котором особенно внимательные заметили ляп, что не вяжется с одним из основных законов Хогвартса.

Так, в одной из сцен министр магии и его сотрудники трансгрессировали (переместились) на территорию Хогвартса. Однако, Джоан Роулинг неоднократно писала, что такого быть не может. Для безопасности учащихся телепортация на территории школы была невозможна. За всю историю Хогвартса это мог делать только Альбус Дамблдор.

Фанаты разделились на два лагеря. Одни говорят, что в эпоху Грин-де-Вальда таких ограничений могло еще не быть, а другие приводят слова из книги. Например, Гермионы Грейнджер: "Вы не можете трансгрессировать на территорию Хогвартса. Сколько раз я должна вам повторить это?". А вот и объяснение Джоан Роулинг: "Замок и его территорию всегда защищало антитрансгрессирующее заклинание".