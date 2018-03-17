Супергерой киновселенной Marvel может стать на сторону зла

Компания Marvel уже порадовала поклонников новым ТВ-роликом грядущего блокбастера "Мстители: Война бесконечности", трейлер которого набрал миллионные просмотры. Продолжительность промо видео всего 30 секунд, но даже эти 30 секунд изобиловали новыми кадрами. Да, в этой части "Мстителей" объединятся все супергерои, чтобы вместе противостоять захватчику Таносу. Однако, один член команды Мстителей проявит к Таносу симпатию. И речь о Халке.

"Халк очень впечатлен Таносом, - рассказал Марк Руффало в беседе с Coming Soon. - Его человеческая сторона, Брюс Беннер, после возвращения на Землю пытается присоединится к своим старым союзникам. Но у него есть некоторые трудности с интеграцией в команду. Он хочет найти свое место в составе Мстителей. И он владеет очень важной информацией, которая поможет всем выжить. Беннер знает о Таносе больше, чем кто-либо, и он стремится произвести на всех впечатление".

Последний раз Халк встречается в фильме "Тор: Рагнарек", где в финале он оказался на борту космического корабля вместе с Тором, Локи и асгардийскими беженцами. А в сцене после титров они столкнулись с кораблем Таноса.