Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет
Новости: Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок" Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"
Новости: Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу
Новости: Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика
X

Новый сериал по мотивам "Властелина колец" обойдется в полмиллиарда

Властелина колец
20:49 Сегодня Телеграф
www.okino.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Amazon готов потратить на сериал, основанный на вселенной "Властелина колец", 500 миллионов долларов.

Покупка прав на телевизионную адаптацию литературного наследия Толкина обошлась Amazon в 250 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что ровно столько же будет потрачено на производство сериала. Однако теперь появилась информация, что бюджет на производство и маркетинг шоу удвоится и составит полмиллиарда долларов. И это с учетом всего лишь двух сезонов.

Стоит отметить, что вся трилогия Питера Джексона, снятая для большого экрана, обошлась в 280 миллионов долларов.

При этом многие звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon, несмотря на то что сериал не станет повторять события трилогии, а будет ее приквелом. Так, Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли Гимли, сказал, что "бедный Толкин переворачивается в своей могиле". А Шон Эстин, исполнитель роли Сэма, отметил, что идея перезагрузки ему "даже не приходила на ум".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Amazon, Властелин колец, Сериал по фильму Властелин колец, Фильм Властелин колец.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Появился второй тизер украинского фантастического фильма "Бобот" (Видео) Британский режиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде Кинофестиваль "Французская весна" объявил программу показов

Последние новости

Эти фрукты помогут вам легко похудеть Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото) Президент на передовой вручил награды военным ВСУ
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
04 В Украине объявлено о завершении АТО
05 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
Новости сегодня
22:00 Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ
21:59 Сладкий источник витаминов: полезные свойства липового меда
21:47 В Ужгороде отпраздновали годовщину независимости Карпатской Украины
21:42 "Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
21:28 Хэмилтон: Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной
Добавить комментарий
0