Новый сериал по мотивам "Властелина колец" обойдется в полмиллиарда

Покупка прав на телевизионную адаптацию литературного наследия Толкина обошлась Amazon в 250 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что ровно столько же будет потрачено на производство сериала. Однако теперь появилась информация, что бюджет на производство и маркетинг шоу удвоится и составит полмиллиарда долларов. И это с учетом всего лишь двух сезонов.

Стоит отметить, что вся трилогия Питера Джексона, снятая для большого экрана, обошлась в 280 миллионов долларов.

При этом многие звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon, несмотря на то что сериал не станет повторять события трилогии, а будет ее приквелом. Так, Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли Гимли, сказал, что "бедный Толкин переворачивается в своей могиле". А Шон Эстин, исполнитель роли Сэма, отметил, что идея перезагрузки ему "даже не приходила на ум".