Стивен Спилберг анонсировал пятую часть "Индианы Джонса"

Стивен Спилберг, выступая на Rakuten TV Empire Awards, подтвердил, что начнет снимать нового «Индиану Джонса» весной следующего года.

Съемки нового приключения культового археолога и охотника за древностями начнутся в апреле 2019 года и пройдут в Великобритании. Харрисон Форд снова наденет шляпу и возьмет в руку кнут. «Эта поездка всегда стоит того, чтобы вновь поработать с когортой исключительно талантливых людей родом из Великобритании: актерами, съемочной группой, плотниками, водителями — всеми-всеми, кто помогал мне делать мои фильмы здесь», — сказал Спилберг.

Также режиссер поблагодарил движение Time’s Up, поддерживающее гендерное и расовое равенство в индустрии развлечений: «Спасибо Time’s Up. Мы с женой Кейт были в движении с самого начала. И на самом деле оно куда более важное, чем любой из нас может себе представить. Думаю, спустя лет десять мы оглянемся назад и поймем, насколько переломным был этот момент на рубеже 2017 и 2018 годов. Это необыкновенно, и это происходит прямо сейчас. Женщины, не имеющие поддержки и мужества, чтобы выйти вперед, теперь получили эту поддержку. Это определенно конец старого порядка».

Надо полагать, это значит, что в пятом «Индиане Джонсе» нас ждут сильные и яркие женские персонажи, которые выйдут на первый план вместе с главным героем.