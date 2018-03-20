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"Рассказ служанки" 2 сезон: дата выхода сериала (Видео)

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"Рассказ служанки"
19:52 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Появились подробности сюжета 2 сезона сериала "Рассказ служанки".

На Телеканале Hulu 25 апреля выходит 2 сезон "Рассказа служанки" - популярного сериала про антиутопический мир, где идет война.

В нем некоторые события будут происходить за пределами республики Галаад, а сюжет будет выходить за пределы одноименного романа.

“Что происходит, когда вы выходите за пределы Галада? Главная тема второго сезона – это Галаад внутри тебя. Он всегда с тобой, и он не покидает тебя за гранией”, - рассказывает исполнительный продюсер Брюс Миллер.

По его словам в новом сезоне Эмили, которую сыграла Алексис Бледел, перейдет новому командору, после чего окажется в колонии, где находится Джанин (Мадлен Брюэр). Согласно книге, это место – ядовитая пустошь, где люди вычищают токсичный ил.

Мойра и Люк, которых сыграли Самира Уайли и О. Т Фагбенли, будут в Торонто. Они прошли через травматические события, но и них общая история и хорошие отношения – они словно брат и сестра.

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В Галааде Серена, которую сыграла Ивонн Страховски, приходит в ярость от вызова Джун. Для нее впервые дела пошли не так, как она хочет. Единственное, что ей нужно – это ребенок, который является механизмом выживания, где она не имеет права голоса.

Теперь главная цель Джун (Элизабет Моосс) - поиск возможностей защитить будущего ребенка. Также, она попытается восстановить связь с семьей. Похоже, ей удастся связаться с родными, поскольку среди персонажей появится ее мать, которая живет по старомодным идеям феминизма.

Напомним, премьера сериала назначена на 25 апреля.

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Новости культуры, 2 сезон, Видео, Дата выхода, Рассказ служанки, Сериал, Сюжет.
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