Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг"

22 марта легендарный французский актер Жан Рено встретится с украинскими журналистами и расскажет о своем новом проекте «Последний шаг» — остросюжетной драме о бывшем наемном убийце.

Фильм «Последний шаг» снимается в копродукции Украины и Франции. Это история бывшего наемного убийцы Генри, который находится в международном розыске и прячется на берегу маленького отдаленного канадского озера посреди дикой природы. Он наслаждается пенсией, одиночеством и тишиной. Но однажды герой находит неподалеку своей хижины девушку, пострадавшую в результате несчастного случая, и относит ее в свой дом. Девушка при смерти, но киллер, который всю жизнь убивал без угрызений совести и сожалений, внезапно решает ее спасти.

Сценаристом и режиссером проекта выступил Фредерик Петижан. Основной съемочной локацией были выбраны наши Карпаты. Подробности творческая группа расскажет на встрече с прессой.