Новый супергеройский блокбастер с Томом Харди рискует стать провалом (Видео)

К 2018 году мы успели увидеть столько историй о происхождении супергероев, что для того, чтобы действительно привлечь зрителей, нужно придумать нечто совсем уж этакое – и именно это, похоже, не удастся Sony. Судя по новым слухам, сюжет "Венома" настолько стандартный, предсказуемый и скучный, что даже Том Харди этот супергеройский блокбастер рискует не спасти. Главный же минус – в "Веноме" для того самого Венома места даже не найдется.

Бывший редактор издания IGN Джереми Конрад, который в последнее время активно выдает "инсайды", поделился новыми подробностями сюжета "Венома", и главная новость заключается в том, что пресловутого Венома в фильме почти не будет. Вот что говорят инсайдеры, которых цитирует Конрад:

"Большую часть фильма симбиот проявляется только в виде вен на руках и на шее Брока, а самого Венома можно увидеть только в самом конце фильма, когда симбиот формирует вокруг Брока броню, чтобы сразиться с главным злодеем, который тоже использует симбиота из космоса".

Поклонники оригинальных комиксов уже высказывали свое разочарование тем, что Sony не показала Венома в первом тизер-трейлере фильма, а если новые слухи окажутся правдой, киностудию ждет полноценная волна возмущения от фанатов и, потенциально, даже провал картины в прокате – поскольку все мы неоднократно наблюдали за тем, как "народная критика" порой "топит" фильмы еще до премьеры.

Что из всего этого получится – узнаем 5 октября, пока же можно еще раз полюбоваться на бенефис Тома Харди в первом трейлере "Венома".