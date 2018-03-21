https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Black-Panther-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3968939-chernaya-pantera-ustanovila-novyiy-rekord-po-obsuzhdaemosti-v-twitter.html
"Черная пантера" установила новый рекорд по обсуждаемости в Twitter
Новости культуры: О картине Райана Куглера "Черная пантера" написали более 35 миллионов раз.
Фильм "Черная пантера" побил рекорд по количеству упоминаний в социальной сети Twitter.
Отмечается, что картина стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории, ее упомянули в сервисе микроблогов 35 миллионов раз.
"Черной пантере" удалось сместить с первого места фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который теперь располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров по количеству упоминаний в Twitter картина "Звездный войны: Последние джедаи".
Кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.
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