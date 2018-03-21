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"Черная пантера" установила новый рекорд по обсуждаемости в Twitter

"Черная пантера"
14:11 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: О картине Райана Куглера "Черная пантера" написали более 35 миллионов раз.

Фильм "Черная пантера" побил рекорд по количеству упоминаний в социальной сети Twitter.

Отмечается, что картина стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории, ее упомянули в сервисе микроблогов 35 миллионов раз.

"Черной пантере" удалось сместить с первого места фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который теперь располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров по количеству упоминаний в Twitter картина "Звездный войны: Последние джедаи".

Кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.

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Новости культуры, Twitter, Обсуждаемость, Рекорд, Рекорд по обсуждаемости, Черная Пантера.
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