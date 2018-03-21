"Черная пантера" установила новый рекорд по обсуждаемости в Twitter

Фильм "Черная пантера" побил рекорд по количеству упоминаний в социальной сети Twitter.

Отмечается, что картина стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории, ее упомянули в сервисе микроблогов 35 миллионов раз.

"Черной пантере" удалось сместить с первого места фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который теперь располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров по количеству упоминаний в Twitter картина "Звездный войны: Последние джедаи".

Кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.