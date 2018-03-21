https://telegraf.com.ua/files/2018/03/voznyckyj_borys_1930160997-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3970004-vo-lvove-pokazali-film-o-muzeyshhike-borise-voznitskom.html
Во Львове показали фильм о музейщике Борисе Возницком
18:22 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Во Львове состоялась премьера фильма "Золотая подкова Бориса Возницкого".
Съемки инициировал известный архитектор, просвититель города Дубно на Ривненщине Олег Супрун, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
"Значительное количество людей делились своими воспоминаниями о патриархе музейного дела, Герое Украины Борисе Возницком, помогали фотоматериалами, документами. В фильм вошли материалы из личного архива Бориса Возницкого, которые предоставила его дочь Лариса Разинкова-Возницкая", - говорится в сообщении. Демонстрация фильма состоялась в главном корпусе Национального университета "Львовская политехника".
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