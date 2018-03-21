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Во Львове показали фильм о музейщике Борисе Возницком

Борис Возницкий
18:22 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Во Львове состоялась премьера фильма "Золотая подкова Бориса Возницкого".

Съемки инициировал известный архитектор, просвититель города Дубно на Ривненщине Олег Супрун, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Значительное количество людей делились своими воспоминаниями о патриархе музейного дела, Герое Украины Борисе Возницком, помогали фотоматериалами, документами. В фильм вошли материалы из личного архива Бориса Возницкого, которые предоставила его дочь Лариса Разинкова-Возницкая", - говорится в сообщении. Демонстрация фильма состоялась в главном корпусе Национального университета "Львовская политехника".

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Новости культуры, Борис Возницкий, Львов, Музей, Съемки, Фильм.
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