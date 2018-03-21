Два украинских фильма отобрали на фестиваль Hot Docs в Канаде (Видео)

"Дебютный полнометражный фильм режиссера Вадима Илькова "Папа - мамин брат", который создан при поддержке Госкино, отобран в программу World Showcase. В этой секции фестивальные отборщики собирают лучшие документальные фильмы года. Фильм будет соревноваться за приз зрительских симпатий. Показы украинского фильма состоятся 2 и 3 мая", - говорится в сообщении.

По случаю начала фестивальной жизни картины Госкино представляет ее первый трейлер:

Мировая премьера фильма пройдет в рамках основной конкурсной программы крупнейшего в Европе фестиваля документального кино Visions du Reel, Швейцария. "Папа - мамин брат" - портрет семьи, которая маневрирует между глубинами богемной жизни и социальным дном. Художник и певец Толик, его сестра Аня и ее дочь Катя продираются сквозь будни, преисполненные любви, поисков себя, одиночества и болезни.

Также в конкурсную программу короткометражных фильмов Hot Docs Festival вошла украинская картина "Ленинопад" режиссера Светланы Шимко.

"Ленинопад" - это ироничный документальный фильм о прощании с советской эпохой в Украине. "Во время спиритического сеанса с духом Ленина мы узнаем о нашем прошлом, нынешнем и будущем. Фильм показывает расцвет и упадок идолов, а также фантастическую загробную жизнь привидений истории", - говорится в сообщении.