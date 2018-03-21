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Премьера украинского фильма "Дельта" состоится на Docudays UA

Кино
20:03 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На XV Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA в рамках программы DOCU/ХИТЫ состоится национальная премьера одного из долгожданных украинских документальных фильмов года - фильма Александра Течинского "Дельта".

"Единственный в рамках фестиваля показ фильма начнется 24 марта в 21:15 в Красном зале кинотеатра "Украина" (г.Киев, ул.Архитектора Городецкого, 5). Фильм о суровой жизни в дельте Дуная стал одной из трех картин, отмеченных жюри фестиваля", - говорится в сообщении.

Нынешняя программа DOCU/ХИТЫ - это пять фильмов о борьбе. В ленте Александра Течинского жители дельты Дуная на перекрестке дикого Востока и цивилизованного Запада зарабатывают на жизнь тяжелым трудом - кошением камыша. С мечтами вместо планов и водой под ногами вместо земли они радуются каждому мгновению своего бытия-борьбы.

Создан при поддержке Госкино Украины документальный фильм "Дельта" продолжил успех дебютного полнометражного фильма Александра Течинского "Все пылает", который на авторитетном фестивале DOK Leipzig был признан лучшим восточноевропейским документальным фильмом 2014 года. В 2017 году DOК Leipzig наградил почетной наградой конкурсной программы NEXT MASTERS COMPETITION вторую полнометражную документальную картину Течинского "Дельта".

Автор сценария и режиссер - Александр Течинский. Продюсеры: Геннадий Кофман, Юлия Сердюкова, Кирилл Красовский. Производство - Honest Fish Documentary Storie (Украина), МаГіКа-Фільм (Украина), Faktura Film (Германия). Как сообщается, после окончания показа состоится встреча с съемочной группой картины.

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Новости культуры, Delta, Docudays UA, Госкино, Премьера, Украинский фильм, Фильм.
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