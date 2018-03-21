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Создатели "Мира Дикого запада" рассказали о сюжете второго сезона

Мир Дикого запада
20:24 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В новом сезоне шоу зрителям покажут мир людей за пределами парка развлечений.

Съемочная группа сериала "Мир Дикого запада" раскрыла подробности сюжета нового сезона шоу. В частности, шоураннер Джонатан Нолан сообщил о том, что в новом сезоне шоу зрителям покажут человеческий мир за пределами парка развлечений и другие парки. Создатели сериала планируют устроить войну между роботами и людьми, одну из ключевых ролей в которой сыграет робот Бернард.

Главная героиня сериала Долорес получит полный контроль над своими воспоминаниями и у нее появится множество сторонников. По словам Рейчел Вуд, которая играет Долорес, во время съемок второго сезона она поняла, что авторы сериала оставили множество намеков и сюжетных нитей в первой части, которые еще не получили продолжения. "Я думаю, даже когда мы будем работать над седьмым сезоном, они не будут до конца раскрыты", — сказала она.

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Новости культуры, Второй сезон, Мир Дикого Запада, Сезон, Сериал, Сюжет.
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