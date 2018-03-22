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В "Теории большого взрыва" сыграет Джерри О'Коннелл

"Теория большого взрыва"
15:11 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Джерри О'Коннелл исполнит роль старшего брата Шелдона.

Актер Джерри О'Коннелл появится в 11 сезоне сериала "Теория большого взрыва". Актер сыграет Джорджи Купера – старшего брата Шелдона.

Кроме того, создатели сериала рассказали о финале сезона. Несмотря на то, что сценарий финала еще не написан, уже известно, что в нем будет показана свадьба Шелдона и Эми.

Кроме того, будут также показаны мальчишник и девичник, на которых произойдет что-то интересное.

Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния.

Сюжет описывает житейские ситуации героев, особой проблемой для которых представляет общение с противоположным полом и налаживание личной жизни.

В одном из ближайших эпизодов сериала появится Билл Гейтс.

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Новости культуры, Актер, Брат, Брат Шелдона, Джерри О'Коннелл, Роль, Теория большого взрыва, Шелдон.
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