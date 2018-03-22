Вышел новый трейлер сиквела "Дэдпула" (Видео)

Болтливый наемник вернется на экраны уже в мае. Студия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма "Дэдпул 2". Ролик посвящен противостоянию Кейбла и Дэдпула. В нем также рассказывается о команде, которую собрал болтливый наемник: в нее вошли герои-мутанты Домино, Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка. "Дэдпул" повествует о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен. Фильм стал самым успешным фильмом с рейтингом R за всю историю кино. Сборы фильма составили 746 миллионов долларов. Таким образом "Дэдпул" смог оставить позади фильм "Матрица: Перезагрузка", который собрал в прокате 742 миллиона долларов. В первый уик-энд в прокате фильм заработал рекордные для фильмов с рейтингом R 150 миллионов долларов.