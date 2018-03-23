Второй трейлер "Мстителей: Война бесконечности" установил рекорд (Видео)

Самый ожидаемый блокбастер года, да и что уж греха таить, самый ожидаемый блокбастер в истории – "Мстители: Война бесконечности" уже бьет рекорды, еще даже не выйдя в прокат. Стоит отметить, что это второе место по количеству просмотров трейлеров в мире. Первое безоговорочно принадлежит первому трейлеру все той же "Войны бесконечностей", который посмотрели 230 миллиона человек.