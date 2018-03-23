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Белла Торн выкупила все билеты на премьеру своего фильма
19:59 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Сегодня 23 марта 2018 года в кинотеатрах Лос-Анджелеса состоится премьера картины "Полночное солнце".
20-летняя актриса, исполнившая в ленте одну из главных ролей, настолько заинтересована тем, чтобы ее работу увидело как можно больше людей, что скупила все билеты Universal Cinema в Лос-Анджелесе, чтобы фанаты смогли получить их бесплатно.
Вчера вечером, 22 марта, представитель актрисы вышел к кинотеатру и раздал их всем желающим, кто захотел попасть на фильм Беллы и Патрика.
Режиссером фильма стал Скотт Спир. Романтичная история рассказывает о 17-летней девушке, которая ночами поет песни, а днем скрывается от солнечного света из-за проблем с кожей. Но после того как она встречает замечательного парня с рыжими волосами, больной девушке не страшно сгореть в лучах солнца.
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