Белла Торн выкупила все билеты на премьеру своего фильма

20-летняя актриса, исполнившая в ленте одну из главных ролей, настолько заинтересована тем, чтобы ее работу увидело как можно больше людей, что скупила все билеты Universal Cinema в Лос-Анджелесе, чтобы фанаты смогли получить их бесплатно.

Вчера вечером, 22 марта, представитель актрисы вышел к кинотеатру и раздал их всем желающим, кто захотел попасть на фильм Беллы и Патрика.

Режиссером фильма стал Скотт Спир. Романтичная история рассказывает о 17-летней девушке, которая ночами поет песни, а днем скрывается от солнечного света из-за проблем с кожей. Но после того как она встречает замечательного парня с рыжими волосами, больной девушке не страшно сгореть в лучах солнца.