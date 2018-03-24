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Алисия Викандер снимется в нуарном триллере от Netflix

Алисия Викандер
05:06 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: okino.ua

Новости культуры: Изначально фильм собирался снимать Amazon, но затем права перекупил Netflix, который нацелен начать съемки уже в мае этого года.

Потоковый сервис Netflix запускает в производство еще один полнометражный проект — триллер-нуар под названием «The Earthquake Bird» («Предвестник землетрясения»), в котором сыграют Алисия Викандер и Райли Кио, сообщает Empire.

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Netflix займется производством совместно с продюсерской компанией Ридли Скотта Scott Free. В режиссерском кресле находится Уош Уэстмоленд («Все еще Элис»). Он же написал сценарий на основе одноименного романа Сюзанны Джонс.

Действие разворачивается в Токио. Главная героиня — экспат, которую подозревают в убийстве лучшей подруги, что бесследно исчезла. Следствие выясняет, что обе девушки были вовлечены в страстный любовный треугольник с местным фотографом, и героиня якобы избавилась от соперницы.

Работа пройдет в Токио и на острове Садо.

Алисию Викандер сейчас можно наблюдать в приключенческом экшене «Расхитительница гробниц: Лара Крофт».

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