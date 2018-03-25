Андрей Данилко и Сергей Притула сыграют в украинской комедии

Сценарий к новой комедии "Секс и ничего личного", украинской адаптации канадского фильма "My awkward sexual adventure", написал Сергей Притула вместе с актерами "Вар’яти-шоу". Производством картины занимается компания Star Media.

Продюсер комедии Влад Ряшин специально для "Медианяни" рассказал, что в картине появится эпатажный артист Андрей Данилко. И предстанет он в действительно неожиданном образе.

"Роль будет небольшой, как камео, но, я уверен, яркой", — отметил Ряшин.

Команда не спешит раскрывать детали об этом персонаже. Роль Андрея должна стать сюрпризом для всех его поклонников и любителей кино. Влад Ряшин также добавил, что и он, и Андрей Михайлович отнеслись к работе над фильмом с большим энтузиазмом. К тому же, подобная коллаборация давно была в планах продюсера. Фильм выйдет на экраны уже 14 февраля следующего года.