Режиссер "Лары Крофт" рассказал о трудностях работы с Анджелиной Джоли

Недавно на экраны вышел экшн-фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", который стал перезапуском франшизы "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли. В преддверии премьеры режиссер оригинальной версии Саймон Уэст рассказал журналистам о том, каково ему было работать с первой Ларой Крофт, роль которой досталась Анджелине Джоли.

Постановщик рассказал, что он долгое время убеждал студию Paramount взять на главную роль Джоли, но продюсеры были категорически против этой кандидатуры, так как репутация актрисы на тот момент оставляла желать лучшего. Роль Лары Крофт предлагали Кэтрин Зета-Джонс, Дженнифер Лопес и Эшли Джадд. Уэст был непреклонен, и, в конце концов, ему удалось добиться того, чтобы Джоли позвали на главную роль в блокбастере. "Она вела странный образ жизни и всегда говорила то, что думает. У нее была плохая репутация. Было трудно утвердить ее кандидатуру на главную роль. Студия не хотела связываться с Анджелиной, в Голливуде ее считали злой и сумасшедшей, но при этом очень интересной личностью. Я хотел, чтобы образ Джоли слился с Ларой Крофт", — рассказала постановщик.

Весь съемочный период продюсеры очень нервничали из-за Джоли. Боссы студии даже наняли психоаналитика, который консультировал Анджелину и присматривал за ней.

Недавно Анджелина Джоли рассказала, что во время первой беременности на ее лице появились пигментные пятна, что очень ее раздражало. Актрисе пришлось прибегнуть к специальным процедурам, чтобы избавиться от потемнений.