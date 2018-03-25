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Netflix назвал ужастики, которые даже невозможно досмотреть до конца

Фильмы ужасов
15:41 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На первом месте оказался ужастик "Лихорадка".

Недавно издание NME составило свой рейтинг самых страшных хорроров. Тут первую строчку занимает испанская кинолента "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа. Теперь Netflix обнародовал свой список самых ужасных хорроров, сообщает Forbes.

Основным критерием этих 10 фильмов было то, что около 70% зрителей не смогли их досмотреть. На первом месте оказался ужастик "Лихорадка" (2016), вторую строчку занимает фильм "Парк резни". Замыкает тройку самых страшных хорроров фильм "Варварская Мексика".

Полный список самых страшных ужастиков выглядит так:

"Лихорадка"

"Парк резни"

"Варварская Мексика"

"Пираньи 3D"

"Сырое"

"Зубы"

"Заклятие"

"Человеческая многоножка 2"

"Пустота"

"Иерусалим"

Напомним, портал BuzzFeed составил свой рейтинг самых страшных хорроров всех времен. Лидером рейтинга оказалась картина "Коллекционер" режиссера Маркуса Данстэна. В основу фильма положена история о воре, который забрался в загородный дом. В этом доме хозяйничает маньяк в маске.

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Новости культуры, Netflix, Кино, Ужастики, Фильмы, Фильмы ужасов.
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