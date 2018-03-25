В сети появился трейлер нового исторического сериала от Netflix (Видео)

Стриминговый американский поставщик фильмов и сериалов Netflix и британский информационно-развлекательный телеканал BBC One опубликовали трейлер нового многосерийного исторического боевика "Падение Трои" (Troy: Fall Of A City). Производством сериала занимались Великобритания, США, ЮАР и Австралия. Пересказ классического сюжета истории Троянской войны и любви Париса и Елены. Париса сыграл Луис Хантер ("Тайный круг"), Елену Прекрасную - Белла Дэйн ("Американская история ужасов", "Герилья"). Дэвид Трелфелл (Фрэнк из "Бесстыдников") - Приам, последний царь Трои; Фрэнсис О’Коннор ("Заклятие 2", "Искусственный разум") - Гекуба; Джозеф Моул ("Великий Мерлин", "Восьмое чувство") - Одиссей. Ахиллеса сыграл уроженец Ганы Дэвид Кваку Асамоа Гяси, в чьем портфолио значится, к примеру, роль "тощий заключенный" в фильме "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Режиссеры - Оуэн Харрис, постановщик "Сан Джуниперо", по признанию критиков - одного из лучших эпизодов антологии "Черное зеркало", и Марк Брозел ("Диккенсовщина"). Премьера из восьми эпизодов состоится на серверах Netflix 6 апреля 2018 года.