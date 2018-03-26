Культовая кинотрилогия "Матрица" будет перезапущена

Американский сценарист Зак Пенн, известный работой над картинами "Люди Икс: Последняя битва", "Мстители", "Электра", уже начал работать над сюжетом перезапуска легендарного фильма "Матрица". В интервью изданию ScreenRant он рассказал, что давно мечтал дать франшизе вторую жизнь.

Я на протяжении долгих лет приставал к Warner Bros., чтобы они дали проекту шанс, и теперь я работаю над новой "Матрицей".

Стоит отметить, что братья Вачовски (после смены пола сестры Вачовски) не будут участвовать в перезапуске "Матрицы".

Тем временем западные СМИ утверждают, что роль в фильме-перезагрузки получит Майкл Бакари Джордан, известный по ролям в фильмах "Черная пантера" и "Фантастическая четверка". В оригинальной картине роль Нео исполнил Киану Ривз.