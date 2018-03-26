Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал о пользе для Украины разрыва экономических отношений с РФ Гройсман рассказал о пользе для Украины разрыва экономических отношений с РФ
Новости: СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса
Новости: Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами
Новости: В США на пляж выбросило тело загадочного существа В США на пляж выбросило тело загадочного существа
X

Культовая кинотрилогия "Матрица" будет перезапущена
06:11 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Предыдущие творцы и актеры "Матрицы" в новом проекте участвовать не будут.

Американский сценарист Зак Пенн, известный работой над картинами "Люди Икс: Последняя битва", "Мстители", "Электра", уже начал работать над сюжетом перезапуска легендарного фильма "Матрица". В интервью изданию ScreenRant он рассказал, что давно мечтал дать франшизе вторую жизнь.

Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа
Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса ХристаЧитать полностью

Я на протяжении долгих лет приставал к Warner Bros., чтобы они дали проекту шанс, и теперь я работаю над новой "Матрицей".

Стоит отметить, что братья Вачовски (после смены пола сестры Вачовски) не будут участвовать в перезапуске "Матрицы".

Тем временем западные СМИ утверждают, что роль в фильме-перезагрузки получит Майкл Бакари Джордан, известный по ролям в фильмах "Черная пантера" и "Фантастическая четверка". В оригинальной картине роль Нео исполнил Киану Ривз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актеры, Актрисы, Зак Пенн, Звезды, Знаменитости, Кино, Кинопремия, Кинопремьера, Кинофестиваль, Матрица, Новости кино, Премьера, Селебрити, Тизер, Трейлер, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа Режиссер "Лары Крофт" рассказал о трудностях работы с Анджелиной Джоли Андрей Данилко и Сергей Притула сыграют в украинской комедии

Последние новости

ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судей Паркер каждый день смотрит бой Кличко - Джошуа В команде "Мстителей" появится самый сильный супергерой
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
03 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
04 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
05 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
Новости сегодня
07:01 ВСУ понесли потери на Донбассе после 44 обстрелов оккупантов
06:54 В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире
06:52 Универсальный солдат: польза активированного угля для вашего здоровья
06:46 ПВО Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет
06:38 Массовые протесты в Каталонии: пострадали более 50 человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
Новости: Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса
Добавить комментарий
0