Кассовые сборы "Черной пантеры" в прокате в США бьют все рекорды

Фильм "Черная пантера" стал самым кассовым фильмом о супергероях в прокате США.

Отмечается, что со старта проката 16 февраля кассовые сборы картины в США составили 624 миллиона долларов, что позволило ей побить рекорд "Мстителей", которые собрали 623 миллиона долларов.

Ожидается, что в мировом прокате "Черная пантера" сможет побить рекорд "Железного человека", которому удалось собрать 1,2 миллиарда долларов, и займет третье место в списке самых кассовых лент о супергероях, следом за фильмами "Мстители" (1,5 миллиарда) и "Мстители: Эра Альтрона" (1,4 миллиарда долларов).

Напомним, что в Украине фильм "Черная пантера" вышел в прокат в прошлый четверг, 15 февраля. Черная пантера – король небольшой, но богатой ресурсами африканской страны Ваканди, который благодаря редкому минералу, что разрабатывается его народом, смог стать супергероем.

Кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.