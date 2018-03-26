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Кассовые сборы "Черной пантеры" в прокате в США бьют все рекорды

"Черная пантера"
12:57 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: "Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США и собрала 624 миллиона долларов в домашнем прокате.

Фильм "Черная пантера" стал самым кассовым фильмом о супергероях в прокате США.

Отмечается, что со старта проката 16 февраля кассовые сборы картины в США составили 624 миллиона долларов, что позволило ей побить рекорд "Мстителей", которые собрали 623 миллиона долларов.

Ожидается, что в мировом прокате "Черная пантера" сможет побить рекорд "Железного человека", которому удалось собрать 1,2 миллиарда долларов, и займет третье место в списке самых кассовых лент о супергероях, следом за фильмами "Мстители" (1,5 миллиарда) и "Мстители: Эра Альтрона" (1,4 миллиарда долларов).

Напомним, что в Украине фильм "Черная пантера" вышел в прокат в прошлый четверг, 15 февраля. Черная пантера – король небольшой, но богатой ресурсами африканской страны Ваканди, который благодаря редкому минералу, что разрабатывается его народом, смог стать супергероем.

Кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.

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Новости культуры, Домашний прокат, Кассовый фильм, Рекорд, Супергерои, США, Черная Пантера.
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