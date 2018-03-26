В Сети появился безцензурный трейлер экшн-комедии "Жажда смерти" (Видео)

Режиссер Элай Рот ("Последнее изгнание дьявола", "Пираньи 3D") выпустил очередной фильм со "взрослым" рейтингом R. Трейлер "Жажды смерти" смонтирован в стиле "грайндхаус", к которому относят киноленты с преобладанием кадров насилия и жестокости. Сама картина является ремейком-переосмыслением одноименного культового фильма Майкла Уиннера 1974 года с Чарльзом Бронсоном в главной роли о мужчине, который решил сам вершить правосудие после нападения на его семью. Разумеется, режиссер Элай Рот приложил все усилия, чтобы ремейк фильма выглядел современным. Например, жители города снимают своего героя на телефоны и тут же выкладывают видео в Интернет. Именно эта огласка в итоге подстегивает полицию города приложить дополнительные усилия в расследованиях. До утверждения на главную роль Брюсса Уиллиса, авторы фильма рассматривали много кандидатур, в том числе Сильвестра Сталлоне, Расселла Кроу, Мэтта Дэймона и Брэда Питта. Также сняться в киноленте позвали Элизабет Шу ("Назад в будущее 2,3"), Винсента Д’Онофрио ("Люди в черном"), Дина Норриса ("Во все тяжкие") и других. Украинский зритель комедийный экшн "Жажда смерти" сможет увидеть уже 5 апреля.