Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Новости: В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму
X

Том Харди выложил первые снимки образа Аль Капоне для фильма "Фонзо"

Смотрите фото (3)
Том Харди
05:13 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: okino.ua

Новости культуры: На снимках помимо Харди в татуировках мы видим гангстерскую атмосферу 40-х.

Актер выложил в Инстаграм первое фото себя любимого в образе легендарного мафиози Аль Капоне, которого Харди играет в байопике под названием «Фонзо», пишет Digital Spy.

Режиссер Джошуа Транк тоже не удержался.

«Фонзо», постановкой которого руководит Джошуа Транк («Хроника», «Фантастическая четверка»), расскажет о последних годах жизни криминального босса. Капоне умер в 1947 году в возрасте 48 лет. Перед кончиной он был выпущен из тюрьмы по причине того, что его здоровье резко ухудшилось.

Первый тизер "Венома" разочаровал поклонников Marvel

Мафиози умер от сифилиса, а перед смертью страдал от слабоумия, вызванного болезнью. Также его постоянно преследовали воспоминания о насилии и убийствах, которые он чинил в прошлом.

На снимках помимо Харди в татуировках мы видим гангстерскую атмосферу 40-х, а также актера Стивена Грэма, который не был заявлен в актерском составе, но, видимо, влился в команду в последний момент. Или же Грэм просто консультирует Харди, поскольку играл Капоне в «Подпольной империи».

В сети нашли незаконченный рэп-альбом Тома Харди

В «Фонзо» также заняты Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен, Линда Карделлини и Джек Лоудон. Даты релиза пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Fonzo, Актеры, Актрисы, Джошуа Транк, Звезды, Знаменитости, Кино, Кинопремия, Кинопремьера, Кинофестиваль, Новости кино, Премьера, Селебрити, Тизер, Том Харди, Трейлер, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Культовая кинотрилогия "Матрица" будет перезапущена В команде "Мстителей" появится самый сильный супергерой Стивен Спилберг заявил, что фильмы Netflix не должны получать "Оскары"

Последние новости

Курьезно-издевательские "проблемы", с которыми сталкивается "золотая молодежь" Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов В ВККС прокомментировали первые собеседования с судьями
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
03 Истребители F-18 США получили новые "электронные мозги" (Видео)
04 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
05 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
Новости сегодня
06:23 Внутри роскошного самолета принца Саудовской Аравии (Фото)
06:21 Юнкер выступил за стратегическое партнерство Турции и ЕС
06:15 ВГА на Донбассе переходят в новое подчинение
06:14 30 роковых красавиц XX века, по которым сходили с ума все мужчины (Фото)
06:03 Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Swiss возобновила полеты в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше
Новости: Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости: Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото)
Добавить комментарий
0