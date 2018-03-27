Том Харди выложил первые снимки образа Аль Капоне для фильма "Фонзо"

Актер выложил в Инстаграм первое фото себя любимого в образе легендарного мафиози Аль Капоне, которого Харди играет в байопике под названием «Фонзо», пишет Digital Spy.

Режиссер Джошуа Транк тоже не удержался.

«Фонзо», постановкой которого руководит Джошуа Транк («Хроника», «Фантастическая четверка»), расскажет о последних годах жизни криминального босса. Капоне умер в 1947 году в возрасте 48 лет. Перед кончиной он был выпущен из тюрьмы по причине того, что его здоровье резко ухудшилось.

Мафиози умер от сифилиса, а перед смертью страдал от слабоумия, вызванного болезнью. Также его постоянно преследовали воспоминания о насилии и убийствах, которые он чинил в прошлом.

На снимках помимо Харди в татуировках мы видим гангстерскую атмосферу 40-х, а также актера Стивена Грэма, который не был заявлен в актерском составе, но, видимо, влился в команду в последний момент. Или же Грэм просто консультирует Харди, поскольку играл Капоне в «Подпольной империи».

В «Фонзо» также заняты Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен, Линда Карделлини и Джек Лоудон. Даты релиза пока нет.