Погибла французская актриса Стефан Одран

В сентябре 2017 года умерла актриса Наталья Юнникова. Теперь стало известно о смерти известной французской актрисы Стефан Одран. Артистка умерла во вторник, 27 марта.

О кончине Одран сообщил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.

Сообщается, что артистке было 85 лет. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля. Среди них — "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия" и "Скандал".

Стефан Одран также снималась у испанского кинематографиста Луиса Бунюэля. В частности, она исполнила роль в картине "Скромное обаяние буржуазии".