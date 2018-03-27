https://telegraf.com.ua/files/2018/03/8353683aec9d26d65cf139e871869102-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3979863-pogibla-frantsuzskaya-aktrisa-stefan-odran.html
Погибла французская актриса Стефан Одран
15:53 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Актриса известна больше всего по роли в картине "Скромное обаяние буржуазии".
В сентябре 2017 года умерла актриса Наталья Юнникова. Теперь стало известно о смерти известной французской актрисы Стефан Одран. Артистка умерла во вторник, 27 марта.
О кончине Одран сообщил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.
Сообщается, что артистке было 85 лет. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля. Среди них — "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия" и "Скандал".
Стефан Одран также снималась у испанского кинематографиста Луиса Бунюэля. В частности, она исполнила роль в картине "Скромное обаяние буржуазии".
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