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Погибла французская актриса Стефан Одран

Стефан Одран
15:53 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Актриса известна больше всего по роли в картине "Скромное обаяние буржуазии".

В сентябре 2017 года умерла актриса Наталья Юнникова. Теперь стало известно о смерти известной французской актрисы Стефан Одран. Артистка умерла во вторник, 27 марта.

О кончине Одран сообщил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.

Сообщается, что артистке было 85 лет. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля. Среди них — "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия" и "Скандал".

Стефан Одран также снималась у испанского кинематографиста Луиса Бунюэля. В частности, она исполнила роль в картине "Скромное обаяние буржуазии".

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Новости культуры, Актриса, Альманах 2018, Скромное обаяние буржуазии, Стефан Одран, Французская актриса.
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