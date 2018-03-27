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Каннский фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам Netflix

Netflix
19:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Каннский кинофестиваль не позволил известному телевизионному сервису Netflix демонстрировать свои фильмы в конкурсной программе.

Ленты Netflix не соответствуют формату Каннского кинофестиваля, говорится в интервью директора фестиваля Тьерри Фремо журналу Film Francais. Руководство фестиваля не хочет, чтобы фильмы-участники появлялись в интернете раньше премьеры во Франции. Также, по правилам конкурса, все картины должны выйти в прокат.

Фильмы Netflix доступны только онлайн, поэтому компания не может выполнить условия конкурса. Фремо отметил, что в прошлом году они сделали исключение для двух лент сервиса. Директор надеялся, что сможет убедить Netflix выпустить картины в прокат, однако сервис отказал.

Директор фестиваля также отметил, что Netflix сможет показать свои фильмы в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы.

Напомним,в этом году Каннский фестиваль ввел более жесткие правила для участников. В частности, отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.

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Новости культуры, Netflix, Запрет, Каннский фестиваль, Кино, Конкурс, Участники, Фестиваль, Фильм.
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