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Вышел первый трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы" (Видео)

Черкассы
19:18 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Съемки фильма проходили при поддержке Государственного агентства Украины о тральщике "Черкассы".

Фильм снят на основе реальных событий о тральщике "Черкассы", что единственный из 13 кораблей, сумел удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав во время аннексии Крыма. Тогда на протяжении трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно оказывал сопротивление, отражая атаки войск РФ.

"Представляем первый трейлер военной драмы "Черкассы".. Режиссер ленты черкасщанин Тимур Ященко средствами игрового кино рассказывает историю обычных людей, которые в решающее время поняли в чем их назначение и что такое Родина. Консультант фильма - командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш. В актерский состав вошел моряк, который держал оборону на корабле весной в 2014 году", - идет речь в сообщении.

По словам Юрия Федаша, в Украине фильм "Черкассы" будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать, что "Сдали Крым" и "Там никто ничего не делал".

"Нужно, чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части. Об этих моментах российская пропаганда не вспоминает, но так было в действительности. Я убежден, что благодаря ВМС мы имеем сейчас Украину. Если бы мы тогда начали стрелять, то не известно, где сейчас была бы государственная граница Украины. Тогда по всей длине нашей границы стояло 100-тысячное войско россиян", - отмечает командир.

Съемки фильма проходили при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. На сегодняшний день фильм уже снят и смонтирован. Сейчас команда творцов активно работает над постпродукцией и возведением звука. Среди тех, кто создает саундтрек к ленте "Черкассы" - Катя Чили и Антон Байбаков.

Как сообщают в Госкино, фильм "Черкассы" будет одной из патриотических лент, которые появятся этой осенью в кинотеатрах Украины.

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Новости культуры, Госкино, Драма, Кино, Тральщик, Трейлер, Украинский фильм, Фильм, Черкассы.
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