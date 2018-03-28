"Похищенная принцесса" за уикенд в Турции собрала $157 тысяч

"Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" с 23 марта стартовал в турецком кинотеатральном прокате. За первый уикенд дебютная лента студии Animagrad (FILM.UA Group) собрала 157 530$, ее посмотрели 46 398 зрителей. По размеру премьерного бокс-офиса украинский мультфильм стал третьим среди анимационных релизов Турции 2018 года", - говорится в сообщении.

Тем временем продолжается показ анимационного фильма в Румынии, где "Похищенная принцесса" удерживает позицию в троице лидеров проката. По итогам второго уикенда мультфильм собрал 293 082$, его посмотрели 63 159 зрителей.

Также продолжается и украинский прокат мультфильма: по результатам третьего уикенда бокс-офис фильма вырос до 33 225 851 гривни, а количество зрителей - до 448 232.

Следующими странами международного проката мультфильма "Похищенная принцесса" является Хорватия и Босния и Герцеговина. Фильм будут показывать там с 5 апреля. А с 6 апреля лента появится в прокате Болгарии, с 11 - в Египте, с 12 - в странах Среднего Востока (Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ливан, Иордания, Катар, Оман, Бахрейн), с 13 - во Вьетнаме, а с 27 - в Литве. В мае мультфильм увидят в Латвии, Сербии и Чехии. Летом мультфильм покажут в Польше, Эстонии, Словении, Израиле, Китае и Корее. Всего мультфильм предварительно продан больше чем в 50 стран, в частности во Францию, Германию, страны Ближнего Востока, Южной Африки и Азии.

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Мультфильм стал победителем 9-го конкурсного отбора Госкино, сумма государственного финансирования составила около 20% от общего бюджета в 95 млн. грн. В Украине прокат анимационного фильма стартовал 7 марта 2018 года.