Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство решило не поднимать цену на газ для населения
Новости: Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру
Новости: Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Продюсеры рассказали, как снимали "Тайный дневник Симона Петлюры"

Тайный дневник Симона Петлюры
16:38 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко представила Госкино полнометражный фильм Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры".

"Съемки ленты проходили в Украине (во Львове, на Киевщине и на территории киностудии Довженко), а также во Франции (Париж). Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий. Выход ленты на широкие экраны запланирован на осень этого года", - говорится в сообщении.

Продюсеры фильма - Олесь Янчук и Аскольд Лозинский. Сценарий создавали в течение шести лет Михаил Шаевич, Александр Шевченко и Олесь Янчук. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 23 млн 600 тыс. грн, которое составляет половину от общей стоимости производства.

Это история о времени, когда решалась судьба Украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности Председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры, а также то время, когда он находился в Париже в эмиграции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Кино, Продюсеры, Тайный дневник Симона Петлюры, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильм "Матрица" официально получит вторую жизнь Том Харди выложил первые снимки образа Аль Капоне для фильма "Фонзо" В Сети появился безцензурный трейлер экшн-комедии "Жажда смерти" (Видео)

Последние новости

До слез милые "детские" снимки самых свирепых хищников на Земле (Фото) В РФ загорелся автобус с проверяющими пожарной безопасности ТЦ Морские цыгане: удивительная жизнь племени баджо (Фото)
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнаружен новый орган человеческого тела
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
17:22 Кабмин урегулировал отчетность нотариусов о купли-продажи недвижимости
17:19 TAYANNA опубликовала очаровательное фото с сыном
17:15 В Кременчуге отключили троллейбусные линии за неуплату
17:12 В Харькове завершился Международный конкурс юных пианистов
17:11 Харьковские чиновники одобрили повышение стоимости проезда
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0