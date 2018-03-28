Продюсеры рассказали, как снимали "Тайный дневник Симона Петлюры"

"Съемки ленты проходили в Украине (во Львове, на Киевщине и на территории киностудии Довженко), а также во Франции (Париж). Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий. Выход ленты на широкие экраны запланирован на осень этого года", - говорится в сообщении.

Продюсеры фильма - Олесь Янчук и Аскольд Лозинский. Сценарий создавали в течение шести лет Михаил Шаевич, Александр Шевченко и Олесь Янчук. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 23 млн 600 тыс. грн, которое составляет половину от общей стоимости производства.

Это история о времени, когда решалась судьба Украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности Председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры, а также то время, когда он находился в Париже в эмиграции.