Фанаты не смогут посмотреть "Людей Икс: Темный Феникс" с Софи Тернер в главной роли

В этом году фанаты супергеройских фильмов ожидали еще одну громкую премьеру "Люди Икс: Темный феникс", где главную роль исполняет звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Однако, стало известно, что премьера фильма перенесена на 2019 год.

Изначально "Темный феникс" должен был пойти в прокат 1 ноября 2018, но теперь официальная дата премьеры супергеройского блокбастера – 14 февраля 2019. Причина переноса пока не называется.

Кроме того, также пострадали "Новые мутанты" – своеобразный спин-офф "Людей Икс" с Мэйси Уильямс, Аней Тейлор-Джой и Чарли Хитоном. Фильм изначально должен был выйти 13 апреля 2018, но был перенесен на 22 февраля 2019. Теперь "Новых мутантов" мы и вовсе увидим только 2 августа 2019.

Отметим, что к тому моменту Disney уже, скорее всего, станет официальным владельцем Fox, и инсайдеры предполагают, что в связи с этим "Новые мутанты" вообще могут не выйти в кинотеатрах, а отправиться сразу на Blu-ray либо на новую стриминговую платформу Disney.