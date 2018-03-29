Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
Новости: Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать зеркальные меры Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать меры
Новости: Черкасские Мавпы - Политехник: зрелищная победа черкащан, новый рекорд суперлиги Черкасские Мавпы - Политехник: зрелищная победа черкащан, новый рекорд суперлиги
Новости: Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
X

Звезда "Игры престолов" сыграет в сиквеле "Чудо-женщины"

Педро Паскаль
20:11 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Педро Паскаль получил одну из ключевых ролей в фильме.

Режиссер Пэтти Дженкинс пригласила звезду сериалов "Игра престолов" и "Нарко" Педро Паскаля в сиквел фильма "Чудо-женщина". Отмечается, что актер сыграет одну из ключевых ролей в фильме, но другие подробности о его персонаже не разглашаются.

Для Паскаля и Дженкинс это будет второй совместный проект. Их предыдущей работой был телефильм "На виду". Премьера сиквела "Чудо-женщины" запланирована на 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что фильм "Чудо женщина" помог киновселенной DC собрать три миллиарда долларов в мировом прокате. Картина также вошла в топ-100 самых кассовых фильмов в истории. Стоит отметить, что расход на съемки фильма составил 149 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актер, Игры престолов, Педро Паскаль, Роль, Сиквел, Фильм, Чудо-женщина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Похищенная принцесса" за уикенд в Турции собрала $157 тысяч В сети появился трейлер украинской военной драмы "Черкассы" (Видео) Фильм о тральщике "Черкассы" покажут в августе

Последние новости

Украинский бренд посвятил шляпу ракете Falcon Heavy Восточная Азия: повседневная жизнь на Филиппинах (Фото) "МЮ" готовится взорвать трансферный рынок этим летом
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко
04 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
05 Появился первый снимок падающей на Землю китайской космической станции
Новости сегодня
21:22 Netflix опубликовал трейлер фильма "Кодахром" (Видео)
21:18 Уморительные случаи, от которых хочеться и плакать, и смеяться
21:05 В Британии самолет компании переехал ногу сотрудника взлетной полосы
20:59 Huawei представил новый бюджетный смартфон
20:58 Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах
Добавить комментарий
0