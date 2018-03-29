Звезда "Игры престолов" сыграет в сиквеле "Чудо-женщины"

Режиссер Пэтти Дженкинс пригласила звезду сериалов "Игра престолов" и "Нарко" Педро Паскаля в сиквел фильма "Чудо-женщина". Отмечается, что актер сыграет одну из ключевых ролей в фильме, но другие подробности о его персонаже не разглашаются.

Для Паскаля и Дженкинс это будет второй совместный проект. Их предыдущей работой был телефильм "На виду". Премьера сиквела "Чудо-женщины" запланирована на 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что фильм "Чудо женщина" помог киновселенной DC собрать три миллиарда долларов в мировом прокате. Картина также вошла в топ-100 самых кассовых фильмов в истории. Стоит отметить, что расход на съемки фильма составил 149 миллионов долларов.