Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии

В понедельник, 26 марта состоялась пресс-конференция Украинской киноакадемии, на которой объявили список номинантов на кинопремию "Золота Дзиґа". Наибольшее количество номинаций получили "Припутни" Аркадия Непиталюка (11), "Киборги" Ахтема Сеитаблаева (9), "Стимголов" Марины Степанской (7), "Уровень черного" Валентина Васяновича (6).

Самый лучший фильм

"DZIDZIO Контрабас", реж. Олег Борщевский

"Киборги", реж. Ахтем Сеитаблаев

"Припутни", реж. Аркадий Непиталюк

"Уровень черного", реж. Валентин Васянович

"Стримголов", реж. Марина Степанская

Лучший документальный фильм

"Дом "Слово", реж. Тарас Томенко

"Дельта", реж. Александр Течинский

"Дикси Ленд", реж. Роман Бондарчук

"Влекущий, Сладкий, Без Границ или Песни и Танцы о Смерти", реж. Татьяна Ходаковская, Александр Стеколенко

Лучший короткометражный игровой фильм

"Сирень", реж. Екатерина Горностай

"Випуск’97", реж. Павел Остриков

"Технический перерыв", реж. Филипп Сотниченко

Лучший анимационный фильм

"Лабиринт", реж. Александр Колодий, Степан Коваль

"Причинна", реж. Андрей Щербак

"Хроники одного города", реж. Евгений Сивоконь

Лучший композитор

Антон Байбаков ( "Дикси Ленд")

Алла Загайкевич ( "Дом" Слово ")

Никита Моисеев ( "Стримголов")

Лучший режиссер-постановщик

Валентин Васянович ( "Уровень черного")

Сергей Лозница ( "Кроткая")

Аркадий Непиталюк ( "Припутни")

Лучший актер в главной роли

Вячеслав Довженко ( "Киборги")

Михаил Хома ( "DZIDZIO Контрабас")

Дмитрий Хомяк ( "Припутни")

Лучшая актриса в главной роли

Даша Плахтий ( "Стримголов")

Елена Узлюк ( "Припутни")

Лилия Яценко ( "Чужая молитва")

Лучший актер второго плана

Виктор Жданов ( "Киборги")

Олег Мосийчук ( "Стримголов")

Яков Ткаченко ( "Припутни")

Лучшая актриса второго плана

Римма Зюбина ( "Граница")

Нина Набока ( "Припутни")

Лариса Руснак ( "Стримголов")

Лучший оператор-постановщик

Валентин Васянович ( "Уровень черного")

Юрий Король ( "Киборги")

Александр Рощин ( "Припутни")

Лучший художник-постановщик

Евгения Лисецкая ( "Припутни")

Владислав Одуденко ( "Уровень черного")

Шевкет Сейдаметов ( "Киборги")

Лучший сценарист

Валентин Васянович ( "Уровень черного)

Наталья Ворожбит ( "Киборги")

Сергей Лозница ( "Кроткая")

Аркадий Непиталюк, Роман Горбик ( "Припутни")

Лучший художник по гриму

Татьяна Герлак ( "Припутни")

Елена Ходос ( "Стримголов")

Лилиана Хома ( "Киборги")

Лучший художник по костюмам

Марина Коломиец ( "Припутни")

Надежда Кудрявцева ( "Киборги")

Светлана Симонович ( "Красный")

Лучший звукорежиссер

Антон Бржестовский ( "Киборги")

Сергей Степанский ( "Стримголов")

Сергей Степанский ( "Уровень черного")