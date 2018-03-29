Самые кассовые фильмы "Золотой Юлы" покажут 2-11 апреля

"Показы 10 самых кассовых фильмов, которые за период проката с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года просмотрели наибольшее количество зрителей, состоятся в рамках фестиваля Второй Национальной кинопремии "Выбор зрителя", инициированного Украинской киноакадемией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильмы-номинанты будут демонстрироваться в кинотеатрах "Жовтень" (утренние и вечерние сеансы) и "Boomer" (дневные и вечерние сеансы) с 2 до 11 апреля", - говорится в сообщении.

Фильмы, которые участвуют в номинации "Выбор зрителя" и будут показаны в рамках Фестиваля Второй Национальной кинопремии "Золота Дзига": "DZIDZIO Контрабас", режиссер Олег Борщевский; "Изи", Андреа Маньяни; "Инфоголик", Валентин Шпаков и Владислав Климчук; "Киборги", Ахтем Сеитаблаев; "Граница", Петер Бебьяк; "Мир вашему дому", Владимир Лерт; "Припутные", Аркадий Непиталюк; "Сторожевая застава", Юрий Ковалев; "Червоний", Заза Буадзе; "Чужая молитва", Ахтем Сеитаблаев.

Как отмечается, в номинации "Выбор зрителя" победит фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования с 26 марта до 16 апреля. Победитель будет объявлен 20 апреля во время торжественной церемонии вручения наград Второй Национальной кинопремии "Золота Дзига".