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Вышел новый трейлер второго эпизода "Рассказа служанки" (Видео)

"Рассказа служанки"
13:50 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: В Сети опубликован новый трейлер второго сезона популярного сериала-антиутопии "Рассказ служанки".

Короткий ролик предлагает откровенный взгляд на новый сезон и намекает на новые неприятности для персонажей.

Видео начинается кадром, которым закончился первый сезон: когда Джун (Элизабет Мосс) везут в автомобиле в неизвестность. Она спрашивает себя: "Это так выглядит свобода? Что произойдет, когда я выйду? Но, вероятно, выхода нет. Галаад внутри тебя".

Также ролик показывает Командора Уотерфорда (Джозеф Файнс) и его жену Серену Джой (Ивонн Страховски), которые обеспокоены пропажей Джун.

Кроме того, мы снова видим Люка (О. Т. Фагбенли), Мойру (Самира Уайли) и Ника (Макс Мингелла).

Финал трейлера показывает Джанин и Эмили, работающих в Колониях.

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Новости культуры, 2 сезон, Видео, Рассказа служанки, Сериал, Трейлер.
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