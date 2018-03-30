https://telegraf.com.ua/files/2018/03/13-handmaids-tale-1.w710.h473-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3984527-vyishel-novyiy-treyler-vtorogo-epizoda-rasskaza-sluzhanki-video.html
Вышел новый трейлер второго эпизода "Рассказа служанки" (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: В Сети опубликован новый трейлер второго сезона популярного сериала-антиутопии "Рассказ служанки".
Короткий ролик предлагает откровенный взгляд на новый сезон и намекает на новые неприятности для персонажей.
Видео начинается кадром, которым закончился первый сезон: когда Джун (Элизабет Мосс) везут в автомобиле в неизвестность. Она спрашивает себя: "Это так выглядит свобода? Что произойдет, когда я выйду? Но, вероятно, выхода нет. Галаад внутри тебя".
Также ролик показывает Командора Уотерфорда (Джозеф Файнс) и его жену Серену Джой (Ивонн Страховски), которые обеспокоены пропажей Джун.
Кроме того, мы снова видим Люка (О. Т. Фагбенли), Мойру (Самира Уайли) и Ника (Макс Мингелла).
Финал трейлера показывает Джанин и Эмили, работающих в Колониях.
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