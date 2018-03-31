Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота
Новости: Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции" Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции"
Новости: Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг
Новости: I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза
X

Марк Хэмилл считает выпуск фильма о Хане Соло поспешным

Марк Хэмилл
02:29 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: Твиттер

Новости культуры: Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл поделился своим мнением о новом фильме.

Многие фанаты «Звездных войн» отнеслись к спин-оффу о молодости Хана Соло с опаской и предубеждением, не желая видеть на месте Харрисона Форда никого другого.

Марк Хэмилл, несменный исполнитель роли Люка Скайуокера, тоже относится к предстоящей картине с недоверием, поскольку считает, что продюсеры слегка поторопились с релизом проекта.

В беседе с CinemaBlend Хэмилл рассказал о своем разговоре со студийными боссами: «Что, правда? — сказал я тогда Disney. — Вы хотите выпустить его всего спустя пять месяцев после выхода „Последнего джедая“? Неужели нельзя дождаться Рождества?».

«Но у них там свой четкий график. Они снимают фильмы Marvel и еще делают свои собственные проекты. Это выходит за рамки моих полномочий», — добавил актер.

Вместе с тем Хэмилл отметил, что у спин-оффов космической саги много возможностей и преимуществ в сравнении с основной линией: «Преимущество автономных проектов в том, что им не нужно следовать формуле главной трилогии, так что они могут создавать собственную предысторию. Это бесконечные возможности».

Насколько «Соло» использовал эти возможности, узнаем 24 мая, когда лента выйдет в прокат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Звездные войны, Кино, Марк Хэмилл, Новости кино, Хан Соло.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Звезда сериала "Игра престолов" сыграет в новом сериале о королевской семье Самые кассовые фильмы "Золотой Юлы" покажут 2-11 апреля Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии

Последние новости

Ученые разработали технологию печати трехмерных объектов из жидкости Кроссовер Suzuki SX4 испытали украинским бездорожьем (Видео) Ученые добились новых результатов в технологии электронной голографической микроскопии
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
03:56 Дебютный роман Шона Пенна был высмеян критиками и соцсетями
03:49 Украинский суд арестовал крымское судно "Норд"
03:36 Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ
03:13 Корейские исследователи создали дистанционно управляемых мышей (Видео)
02:53 "Вкусные" шедевры: юный кондитер покоряет Инстаграм (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0