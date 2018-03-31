Марк Хэмилл считает выпуск фильма о Хане Соло поспешным

Многие фанаты «Звездных войн» отнеслись к спин-оффу о молодости Хана Соло с опаской и предубеждением, не желая видеть на месте Харрисона Форда никого другого.

Марк Хэмилл, несменный исполнитель роли Люка Скайуокера, тоже относится к предстоящей картине с недоверием, поскольку считает, что продюсеры слегка поторопились с релизом проекта.

В беседе с CinemaBlend Хэмилл рассказал о своем разговоре со студийными боссами: «Что, правда? — сказал я тогда Disney. — Вы хотите выпустить его всего спустя пять месяцев после выхода „Последнего джедая“? Неужели нельзя дождаться Рождества?».

«Но у них там свой четкий график. Они снимают фильмы Marvel и еще делают свои собственные проекты. Это выходит за рамки моих полномочий», — добавил актер.

Вместе с тем Хэмилл отметил, что у спин-оффов космической саги много возможностей и преимуществ в сравнении с основной линией: «Преимущество автономных проектов в том, что им не нужно следовать формуле главной трилогии, так что они могут создавать собственную предысторию. Это бесконечные возможности».

Насколько «Соло» использовал эти возможности, узнаем 24 мая, когда лента выйдет в прокат.