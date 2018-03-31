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Почтовую марку с героями мультфильма "Похищенная принцесса" погасили в Киеве

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Марка "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила"
09:45 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Киеве состоялось погашение почтовой марки, посвященное выходу украинского анимационного фильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Серию марок и конверт выпустила "Укрпочта" в сотрудничестве со студией Animagrad (FILM.UA Group), рассказал на погашении в арт-хабе Укрпочты первый заместитель генерального директора компании Александр Перцовский. 

"Сегодня состоялось погашение марки, которая посвящена выпуску украинского фильма "Похищенная принцесса". Марки можно приобрести в любом почтовом отделении. Укрпочта заинтересована в развитии детской филателии, мы хотим быть ближе к растущему поколению наших потребителей, которые благодаря маркам найдут почту для себя интересной, будут ею пользоваться, отправлять письма и открытки", - отметил Перцовский.

Он отметил, что "Укрпочта" уже не в первый раз выпускает марки, посвященные украинским анимационным продуктам. Например, недавно были выпущены почтовые марки с героями фильма "Сторожевая Застава". В планах - введение в обращение марок, посвященных выходу мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

Как рассказала начальник Центра продукции филателизма Укрпочты Наталья Мухина, на одной из двух почтовых марок, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои - принцесса Мила, киевский князь Владимир - ее отец, и любимый путешествующий актер Руслан - на фоне старинного Киева. На другой почтовой марке помещено изображение Хомяка Винницкого.

"Номинал каждой марки - 5 гривень. Тираж каждой из почтовых марок 100 тысяч экземпляров. К марке также выпущен конверт «Первый день», и сегодня в Киеве проходит специальное памятное погашение этой марки. Этот штемпель действует лишь один день, поэтому все желающие должны сегодня до конца дня успеть приобрести эти почтовые марки и поставить на них памятный штемпель, который символизирует дату введения этих марок в обращение», - сказала она.

«Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» — первый украинский полнометражный мультфильм для отечественного и международного проката.

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