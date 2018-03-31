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Две драмы и политнекорректная комедия: "Неделя австрийского кино" назвала программу

Неделя австрийского кино
10:39 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Седьмой ежегодный фестиваль "Неделя австрийского кино" стартует в Украине 12 апреля.

В этом году в программу вошли три полнометражных фильма, в частности драма украино-австрийского производства. Об этом сообщает компания Артхаус Траффик.

"Откроет фестиваль историческая драма "Мадемуазель Паради". Лента Барбары Альберт основана на реальной истории незрячей пианистки Марии Терезии Паради, проживавшей в Вене в XVIII веке. После многочисленных попыток восстановить зрение ее знакомят с одиозным "врачом-чудотворцем". Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто, европейская - в конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне", - говорится в сообщении.

Также в программе фестиваля - драма "Январь - март" Юрия Речинского, которая создавалась в совместном производстве Австрии и Украины. Премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, который известен своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино.

"Январь - март" рассказывает две параллельные истории: первая - о молодых супругах, австрийке Анне и украинце Юре, которые попадают в автомобильную аварию; вторая - о родителях главных героев, в частности о матери Анны Марте, которая в Вене переживает расстройство личности, вызванное болезнью Альцгеймера. Музыку к фильму написал композитор Антон Байбаков, известный своими работами для "Украинских шерифов", "Все пылает", "Зеленой кофты".

В Киеве ленту лично представят режиссер Юрий Речинский и исполнительница одной из главных ролей Ангела Грегович. С 19 апреля фильм выйдет в украинский прокат.

Комедия "Мигранты" посвящена двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене: пытаясь заработать денег, они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Авторы называют фильм "некорректной комедией о современных клише, ошибочной идентичности и "настоящих иностранцах" - что бы это не означало".

Зрителей также ожидает традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Кинообозрение ежегодно проходит в австрийском городе Линц и презентует передовые визуальные технологии.

"Неделя австрийского кино" пройдет в Киеве, Одессе и Харькове. Также активисты и руководители киноклубов смогут провести показы в своем городе в рамках проекта "Артхаус Клуб". Для этого нужно подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com.

Организаторы фестиваля - Австрийский культурный форум и компания "Артхаус Траффик". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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Новости культуры, 12 апреля, Две драмы, Кино, Неделя австрийского кино, политнекорректная комедия, Программа, Фестиваль, Фильм.
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