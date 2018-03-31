Голливудские актеры, которые участвуют в театральных постановках (Видео)

Стоит отметить, что на театральных подмостках эти талантливые актеры выглядят не хуже, чем на голубых экранах.

Бенедикт Камбербэтч

Карьера всеми любимого "Шерлока" Бенедикта Камбербэтча началась именно в театре. В 2001 году актер сыграл главные роли в классических пьесах в Театре под открытым небом в Ридженс-Парке, театрах Алмейда, Ройал-Корт и в Королевском национальном театре.

В 2010 году Камбербэтч участвовал в "Детских монологах" – театральной постановке в лондонском театре Олд Вик с вовлечением множества звезд. За роль в спектакле "Франкенштейн" в 2012 году актер был удостоен премии Лоуренса Оливье и театральной награды Evening Standard. В 2015 году Бенедикт Камбербэтч сыграл шекспировского Гамлета.

Хью Джекман

Популярный актер Хью Джекман, наиболее известный по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фантастических фильмов "Люди Икс", тоже играл в театре. В частности, он сыграл в австралийской постановке мюзикла "Бульвар Сансет", в мюзикле "Красавица и чудовище", мюзикле "Оклахома" на сцене Королевского национального театра в Лондоне (за исполнение роли Керли Маклейна был номинирован на премию Лоуренса Оливье) и в бродвейской драме Река.

Дэниел Рэдклифф

В 2007 году звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф выступал в театрах Вест-Энда, а затем и на Бродвее, играя помощника конюха в спектакле "Эквус" по пьесе Питера Шеффера. По сюжету герой Рэдклиффа вступает в эротические отношения со своими лошадьми. В одной из сцен актер предстал полностью обнаженным.

Также Рэдклифф участвовал в мюзикле "Как стать успешным бизнесменом, ничего не делая" и в постановке "Калека с острова Инишмаан".

Мэгги Смит

Коллега Дэниела Рэдклиффа по Гарри Поттеру Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл, директор Хогвартса) начала свою профессиональную карьеру в театре в 1952 году в спектакле Двенадцатая ночь. С 1959 года актриса выступала в труппе театра Олд Вик, специализирующегося на шекспировском репертуаре. В частности, в 1963 году Мэгги исполнила роль Дездемоны в Национальном театре Лондона.

Мэгги Смит не только играет в театре, но и способствует развитию театрального искусства во всем мире. Так, после землетрясения в Новой Зеландии она помогла восстановить театр Court Theatre.

Джуд Лоу

Карьера известного актера Джуда Лоу неразрывно связана с театром. Свою первую роль он исполнил в детском спектакле в шестилетнем возрасте, а в двенадцать лет стал членом труппы Национального музыкального юношеского театра.

За годы своего творчества Джуд Лоу гастролировал по Италии со спектаклем "Пигмалион", участвовал в постановке "Самые быстрые часы во Вселенной", перевоплощался в Гамлета, Фауста и многих других персонажей. За роль короля Генриха V по пьесе Шекспира Лоу был номинирован на премию Лоуренса Оливье.

Аль Пачино

Оскароносный актер Аль Пачино также не только снимается в кино, но и играет на театральной сцене. В 1967 году Аль Пачино работал бостонском театре Charles Playhouse, в 1968 году играл нью-йоркском театре Астор Плейс, а в 1969 – дебютировал на Бродвее в спектакле Дона Петерсена "Носит ли тигр галстук?" в театре Беласко. Актер продолжил играть в театре и в дальнейшем, и был награжден престижной театральной премией Тони.

Аль Пачино сыграл Ричарда III в одноименной пьесе Шекспира, в пьесах "Саломея" Оскара Уайльда, "Хьюи" Юджина О’Нила, "Венецианский купец" снова-таки Шекспира и во многих других постановках.

Натали Портман

Интерес к театру Натали Портман стала проявлять еще в детстве. Все свои каникулы Натали проводила в театральном лагере Stagedoor Manor Performing Arts Camp. В 10 лет девочка участвовала в кастинге к спектаклю "Ruthless!" и была выбрана дублером актрисы Лоры Белл Банди.

Взрослея, Натали Портман начала появляться на сцене театра все чаще: сыграла главную роль в бродвейской постановке "Дневник Анны Франк" и роль Нины в спектакле по пьесе Чехова "Чайка".

Иэн Маккеллен

Исполнитель роли Гэндальфа в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит" Иэн Маккеллен считается мастером шекспировского репертуара в театре. Плодотворную карьеру в театре Маккеллен начал развивать в 1960-х годах, играл в театре Белгрейд, Королевском национальном театре в Лондоне, а сейчас участвует в постановках в Нью-Йорке.

В июле 2017 года Иэн МакКеллен представил миру сольное театральное шоу под названием "Шекспир, Толкин, другие и вы", в котором повторил свои самые известные свои роли, включая Гэндальфа и Макбета.