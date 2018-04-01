Стало известно, кто будет снимать третью часть "Мира Юрского периода"

Постановкой третьего фильма "Мир Юрского периода" займется Колин Треворроу, который снимал первую часть.

Об этом сообщил накануне Стивен Спилберг, который снова возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера, пишет "Мульткино".

"Треворроу возьмется за работу с Спилбергом, так как у него освободилось время: изначально он должен был занять режиссерское кресло девятого эпизода «Звездных войн», но позднее был заменен постановщиком «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамсом", - говорится в сообщении.

Над сценарием «Мира Юрского периода 3» работают Дерек Коннолли, Эмили Кармайкл («Тихоокеанский рубеж 2») и сам Колин Треворроу. В качестве продюсеров вернутся Фрэнк Маршалл с Патриком Кроули.

Как сообщалось ранее, на широкие экраны заключительный фильм трилогии попадет 11 июня 2021-го года.