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Стало известно, кто будет снимать третью часть "Мира Юрского периода"

Колин Треворроу
02:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости культуры: Колин Треворроу будет снимать третью часть кинофильма "Мир Юрского периода" .

Постановкой третьего фильма "Мир Юрского периода" займется Колин Треворроу, который снимал первую часть.

Об этом сообщил накануне Стивен Спилберг, который снова возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера, пишет "Мульткино".

"Треворроу возьмется за работу с Спилбергом, так как у него освободилось время: изначально он должен был занять режиссерское кресло девятого эпизода «Звездных войн», но позднее был заменен постановщиком «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамсом", - говорится в сообщении.

Над сценарием «Мира Юрского периода 3» работают Дерек Коннолли, Эмили Кармайкл («Тихоокеанский рубеж 2») и сам Колин Треворроу. В качестве продюсеров вернутся Фрэнк Маршалл с Патриком Кроули.

Как сообщалось ранее, на широкие экраны заключительный фильм трилогии попадет 11 июня 2021-го года.

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Новости культуры, Кино, Колин Треворроу, Мир Юрского периода, Стивен Спилберг.
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