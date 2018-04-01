День смеха: лучшие мультфильмы для хорошего настроения (Видео)

На носу уже 1 апреля – День смеха. Мы уже сделали веселую подборку – фильмы на 1 апреля, которые можно посмотреть на одном дыхании. Теперь хотим предложить подборку хороших семейных мультфильмов, которые пронизаны юмором и хорошим настроением.

"Монстры на каникулах"

Для того чтобы уберечь свою дочь Мэвис граф Дракула построил крепость "Трансильвания", которая по совместительству является отелем для монстров, где они могут спокойно отдохнуть. И все бы хорошо, но в отеле появляется живой человек.

"Гадкий Я"

Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, закрепить за собой статус главного главного злодея в мире, для чего он решает выкрасть Луну. Неожиданно для себя он понимает, что привязался к троим девочкам, которых удочерил и теперь его жизнь пойдет по-другому.

"Холодное сердце"

Трое героев – принцесса Анна, Кристофф и его верный олень Свен отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая погрузила все королевство в вечную мерзлоту.

"Как приручить дракона"

Юный викинг Иккинга не слишком близко к традициям своего героического племени и не может убивать драконов драконом. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он встречает дракона Беззубика, который становится его другом.

"Жил-был пес"

История о том, как Волк выручил Пса, а тот его отблагодарил. Фразы из мультфильма давно разобрали на цитаты.

"Кунг-фу Панда"

Толстый панда По мечтает стать великим воином кунг-фу. Но каждый день он помогает своему отцу продавать лапшу. Но однажды он попадает в команду величайших воинов кунг-фу.

"Норм и несокрушимые"

Добродушный белый медведь и шустрые лемминги хотят спасти родную Арктику от коварной корпорации. Отважный и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории.

"Мадагаскар"

Лучшие друзья – лев Алекс, зебра Марти, бегемотиха Глория и жираф Мелман живут в зоопарке Нью-Йорка. Но однажды, они попадают на остров Мадагаскар, где и начинаются их приключения.

"Лоракс"

Мир будущего, где все сделано из пластика и ненастоящее. Но смелый мальчишка Тед собирается достать дерево для своей подруги.

"Город героев"

Главный герой мультфильма занимается разработкой уникальных роботов. Он переживает утрату – погиб старший брат, пока однажды он не находит робота, которого создал брат.