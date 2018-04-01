Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии от Netflix

Фильм расскажет о полицейском из Нью-Йорка (Адам Сэндлер), который наконец-то берет свою жену (Дженнифер Энистон) в долгожданную поездку в Европу. В самолете они знакомятся с семьей, которая приглашает их отдохнуть на яхте пожилого миллиардера Малкольма Куинса.

Куинса убивают, а пара становится главными подозреваемыми в этом расследовании.

Сценарий написал автор "Штурма Белого дома" Джеймс Вандербилт.

Для Сэндлера фильм "Тайное убийство" — это уже не первая работа с Netflix. В последний раз он сыграл главную роль в "Истории семьи Майровиц" (2017) режиссера Ноя Баумбаха, после этого он снимался в комедии The Week Of, премьера которой состоится в апреле этого года.

Энистон будет сотрудничать с Netflix впервые. Последняя ее роль — "Новогодний корпоратив" (2016).