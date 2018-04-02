https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1114485_849375_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3989779-rid-morano-snimet-novyiy-dramaticheskiy-film-o-znamenitoy-anne-frank.html
Рид Морано снимет новый драматический фильм о знаменитой Анне Франк
15:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Американский режиссер Рид Морано планирует снять новый фильм.
Не так давно Рид Морано получила Эмми за "Рассказ служанки", и вот опять она собирается снимать историю с женским голосом – драму о поисках издателя дневников Анны Франк.
Морано ведет переговоры о съемках "Хранителя дневника" - истории Отто Франка, который пытается найти человек, который согласится издать дневники его дочери, Анны. Девушка вела их во время Второй Мировой войны, прячась от нацистов в Нидерландах. Ранее режиссером картины числился Кеннет Брана, который также должен был сыграть главную роль в фильме. Сценарий написан Эваном Килгором и Сэмюелом Франко, а правами на съемку владеют Fox Searchlight.
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