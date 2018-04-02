Рид Морано снимет новый драматический фильм о знаменитой Анне Франк

Не так давно Рид Морано получила Эмми за "Рассказ служанки", и вот опять она собирается снимать историю с женским голосом – драму о поисках издателя дневников Анны Франк.

Морано ведет переговоры о съемках "Хранителя дневника" - истории Отто Франка, который пытается найти человек, который согласится издать дневники его дочери, Анны. Девушка вела их во время Второй Мировой войны, прячась от нацистов в Нидерландах. Ранее режиссером картины числился Кеннет Брана, который также должен был сыграть главную роль в фильме. Сценарий написан Эваном Килгором и Сэмюелом Франко, а правами на съемку владеют Fox Searchlight.