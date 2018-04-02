Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине начался сезон ремонта дорог В Украине начался сезон ремонта дорог
Новости: Билеты на поезда могут подорожать уже в апреле Билеты на поезда могут подорожать уже в апреле
Новости: Джошуа: Я не собираюсь так просто дать Уайлдеру все, что он хочет Джошуа: У меня нет времени отдыхать после победы над Паркером
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

Рид Морано снимет новый драматический фильм о знаменитой Анне Франк

Рид Морано
15:48 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американский режиссер Рид Морано планирует снять новый фильм.

Не так давно Рид Морано получила Эмми за "Рассказ служанки", и вот опять она собирается снимать историю с женским голосом – драму о поисках издателя дневников Анны Франк.

Морано ведет переговоры о съемках "Хранителя дневника" - истории Отто Франка, который пытается найти человек, который согласится издать дневники его дочери, Анны. Девушка вела их во время Второй Мировой войны, прячась от нацистов в Нидерландах. Ранее режиссером картины числился Кеннет Брана, который также должен был сыграть главную роль в фильме. Сценарий написан Эваном Килгором и Сэмюелом Франко, а правами на съемку владеют Fox Searchlight. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, "Хранитель дневника", Анна Франк, Отто Франк, Рассказ служанки, Режиссер Рид Морано, Рид Морано.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Голливудские актеры, которые участвуют в театральных постановках (Видео) Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео) Marvel анонсировала новую серию комиксов о Фантастической четверке

Последние новости

В Малайзии будут судить за "фейки" Пилот выложил в Сеть снимки штормовых облаков, снятых на высоте 10 000 метров (Фото) Гэндальф — кот-путешественник из приюта, чьи каникулы гораздо круче твоих
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 "Шахтер" разгромил "Зарю"
Новости сегодня
16:06 В Черногории взорвали автомобиль вблизи дома известного журналиста
16:06 Семья Меган Маркл получит уникальный подарок в честь свадьбы
16:01 Стало известно, когда начнет действовать "Закон о парковке"
16:01 Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 2 апреля
15:59 Тони Фергюсон будет лишен временного пояса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Минске обсудят вопрос обмена заключенными В Минске обсудят вопрос обмена заключенными
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: ГСЧС предупреждает о паводке ГСЧС предупреждает о паводке
Новости: В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео) В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео)
Добавить комментарий
0