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Фильм "Первому игроку приготовиться" собрал 53 миллиона долларов в прокате в США

"Первому игроку приготовиться"
18:51 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фильм стал самой успешной картиной Спилберга за последние 10 лет.

Новый фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" собрал в мировом прокате 181 миллион долларов.

Отмечается, что в американском прокате фильм собрал 53 миллиона долларов и еще 128 миллионов – в других странах.

Как сообщает DTF, фильм показал лучший старт в США среди всех кинолент Стивена Спилберга за последние 10 лет. "Приключения Тинтина" (2011) стартовали в США с 9,7 миллиона долларов, "Шпионский мост" (2015) — с 15,4 миллиона, а "Большой и добрый великан" (2016) собрал в первый уик-энд 18,7 миллиона долларов.

Последний успешный старт среди картин Спилберга показал "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". В 2008 году фильм собрал за первые выходные в США 100 миллионов долларов.

В украинский прокат фильм вышел 29 марта. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором большинство населения Земли играет в виртуальную игру OASIS, чтобы сбежать от реальности. В игре спрятано "пасхальное яйцо", которое дарует власть над виртуальным миром и реальным состоянием.

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Новости культуры, "Первому игроку приготовиться", Прокат, США, Успешная картина, Фильм.
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